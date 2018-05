De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 4 mei

Wie de Dodenherdenking graag filmisch omlijst, kan vandaag een keuze maken uit het aangepaste tv-aanbod. Het begint om 15.25 uur op NPO 3, met Dennis Bots verfilming van Jacques Vriens' Oorlogsgeheimen (2014) en Paul Verhoevens Zwartboek (2006) volgt om 20.30 uur op RTL8.



Schindler's List

(Steven Spielberg, 1993)



Of toch liever Schindler's List? Regisseur Steven Spielberg zette alles op alles om het in zwart-wit gefotografeerde verhaal van Oscar Schindler (1908-1974), de Duitse industrieel die 1.200 Joden redde van de SS, zo authentiek mogelijk te vertellen. Zo filmde hij in voormalige SS-hoofdkwartieren en binnen en buiten Schindlers appartement. Het concentratiekamp Plaszów werd door Spielberg direct naast de oorspronkelijke locatie opgebouwd.



Schindler's List was de eerste zwart-witfilm sinds The Apartment (1960) die een Oscar won voor Beste film. 'Voor mij is kleur een symbool voor het leven', zei Spielberg destijds. 'Een Holocaustdrama kan niet anders dan zwart-wit zijn.'



Berucht is de douchescène, waarin tientallen kortgeknipte, naakte Joodse vrouwen een wasruimte worden ingedreven die ook een gaskamer zou kunnen zijn. In plaats van simpelweg te registreren wat er gebeurt, zet Spielberg beklemmende strijkmuziek onder de beelden. Kort voor in de ruimte het licht uitgaat, zien we een shot van de gesloten deur en kijkt de camera door het raampje. De spanning wordt ondraaglijk opgevoerd en het lijkt eerder een scène uit een thriller dan een verslag van gebeurtenissen die zich misschien sowieso niet laten verfilmen. Geen wonder dat Spielbergs epos, met een magistrale Liam Neeson in de hoofdrol, zowel gelauwerd als fel bekritiseerd werd. Zo zei Spielbergs collega Michael Haneke over de douchescène: 'Spielberg bedoelde het goed, maar de scène was stompzinnig.' Oordeelt u vanavond zelf.



SBS 6, 20.05-23.05 uur



Im Labyrinth des Schweigens

(Giulio Ricciarello, 2014) / Der Staat gegen Fritz Bauer (Lars Kraume, 2015)



Anno 1958 gaat de jonge Duitse jurist Johann Radmann (Alexander Fehling) op missie: Radmann, ondergeschikte van procureur-generaal Fritz Bauer, wil het schimmige verleden van de vele 'foute' Duitsers die na de oorlog ongestraft in het alledaagse opgingen, boven water krijgen. Radmanns werk, dat in werkelijkheid door meerdere juristen werd uitgevoerd, was de aanzet tot het Auschwitzproces van 1963. Im Labyrinth des Schweigens mag wat houterig zijn, de vertelling legt uiteindelijk wel de complexiteit van het zwijgen bloot. En daarna, alsof het zo werd afgesproken, gaat de geschiedenisles verder op een andere zender. Der Staat gegen Fritz Bauer werd een dikke week geleden ook al aangeraden op deze plek, maar we doen het nogmaals omdat de film zo mooi bij Im Labyrinth des Schweigens aansluit. Schrijver-regisseur Kraume richt zich op de periode waarin Bauer (1903-1968) achter SS'er Adolf Eichmann aan zat. Noest historisch drama levert dat op, met een sympathiek-knorrige hoofdrol van Burghart Klaußner.



Canvas, 21.15-23.15 uur/ NPO 2, 00.05-01.38 uur



Nationale Dodenherdenking

NPO 1, 18.45 uur



Annechien Steenhuizen is in het Groningse Marum. In 1943 werden hier zestien willekeurige jongens en mannen door de bezetter doodgeschoten, als vergelding voor de april/mei-stakingen. Daarna wordt overgeschakeld naar de Dam, waar om 19.50 de Nationale Herdenking volgt.