De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 29 december

Gone Girl (David Fincher, 2014)

BBC 1, 22.15-00.40 uur.



De geest van Alfred Hitchcock waart rond in Gone Girl, de ambitieuze tiende film van de Amerikaanse meesterverteller David Fincher (Seven, Fight Club, The Social Network), naar de gelijknamige bestseller uit 2012 van Gillian Flynn. Hitchcock was immers gespecialiseerd in het thema van de onschuldige man op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ook Fincher en Flynn, die haar roman zelf tot scenario bewerkte, spelen dat spel met verve. Nick Dunne (Ben Affleck) geldt als voornaamste verdachte van de verdwijning van zijn echtgenote Amy (Rosamund Pike), maar zegt zelf van niets te weten. Ook het publiek moet in eerste instantie geloven in zijn onschuld. Vervolgens maken de vertellers een ommezwaai en krijgt de toeschouwer een voorsprong op het onderzoek, een klassiek middel dat dankzij een uiterst precies bouwwerk van tijdsprongetjes, voice-overs en plotwendingen tot de laatste scène blijft verrassen en overtuigen.



Maar Gone Girl is meer dan een doortimmerde, vlot vertelde thriller. Over beeldvorming gaat het met name, over sociale rollen en schone schijn. In de media uiteraard (maakt het Nick menselijker of verdachter dat hij tijdens een televisie-interview een affaire opbiecht?), maar ook in een relatie. De film werpt de vraag op in hoeverre het mogelijk is de ander volledig te kennen en te doorgronden. Een monoloog over de 'cool girl', een spraakmakende afrekening met het ideaalbeeld waaraan de moderne vrouw vanuit mannelijk perspectief zou moeten voldoen, zet wat dat betreft de toon. Zo ontpopt Gone Girl zich van psychothriller tot een studie naar de psychologie van een hedendaagse relatie.