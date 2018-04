De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 27 april

The Day Will Come (Jesper W. Nielsen, 2016)

NPO 2, 22.50-00.40 uur



De broers Erik en Elmer verwachten hooguit een paar maanden te moeten doorbrengen in het met harde hand bestuurde jongensinternaat, waar ze vastzitten sinds hun moeder ernstig ziek werd. Maar als toeschouwer zie je het al aankomen: hoe meer de jongens uit The Day Will Come snakken naar hun verlossing, hoe meer dat verlangen de kop zal worden ingedrukt. Telkens wanneer hoop gloort of iemand een helpende hand uitsteekt, blijken ze tot in lengte van dagen veroordeeld tot het schrikbewind van directeur Heck en zijn handtastelijke leraren. Gebaseerd op talrijke getuigenissen van mishandeling en misbruik in het Deense Godhavn-instituut en in achttien vergelijkbare jeugdinstellingen. Met een indrukwekkende, ernstige rol van debutant Harald Kaiser Hermann als Elmer, die ten tijde van de opnamen pas 10 was.