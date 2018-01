De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 26 januari

Turist (Ruben Östlund, 2014)

Canvas, 21.15-23.10 uur



Wat is filmrealisme? Gaat het er vooral om dat de personages doen en beleven wat ook in de 'gewone' werkelijkheid kan plaatsvinden? Dat de acteurs zo alledaags mogelijk praten en bewegen? Of bestaat er ook zoiets als een realistische filmstijl? Wat dat laatste betreft: veel filmtheoretici vinden dat het monteren van beelden een minder natuurlijk en dus ook minder realistisch effect oplevert dan lang aangehouden takes. We nemen de wereld immers niet waar in elkaar opvolgende shots, maar in één doorlopende blik. Daarom wordt ook een statische, afstandelijke cameravoering vaak als levensechter beschouwd dan close-ups; in het echte leven word je toch ook niet voortdurend gewezen op zaken of voorwerpen die je niet mogen ontgaan. Dat maakt de realiteit dubbelzinnig en ongrijpbaar, zeggen de filmrealisten, en dus moet een film dat ook zijn. Vandaar de voorkeur voor shots op afstand, die je zelf laten bepalen naar wie of wat je kijkt.

We nemen de wereld immers niet waar in elkaar opvolgende shots, maar in één doorlopende blik