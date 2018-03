De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 23 maart

Mixed kebab (Guy Lee Thys, 2012)

Eén, 00.00-01.35 uur



De Antwerpse ober Ibrahim (Cem Akkanat) steekt het niet onder stoelen of banken dat hij de 19-jarige Kevin (Simon Van Buyten) leuk vindt. In de snackbar van Kevin en diens moeder Marina (Karlijn ­Sileghem) flirt hij openlijk met de jongen, die zich op zijn beurt graag door Ibrahim naar de gaybar laat meenemen. Tegelijkertijd zal Ibrahim binnen zijn Turkse familiekring nooit toegeven dat hij homoseksueel is - noch aan zijn ouders |(Ergun Simsek, Tanja Cnaepkens), noch aan zijn criminele broer Furkan (Lukas De Wolf), noch aan nicht Elif (Gamze Tazim), die op het Turkse platteland op hun huwelijk wacht. Wat je noemt een dubbelleven, in het Belgische multiculti-drama (en passend getitelde) Mixed kebab.



Dat kan natuurlijk niet goed gaan, zeker niet wanneer Ibrahim naar ­Turkije afreist om de verloving te regelen en Kevin meeneemt. Enkele stiekem gemaakte foto's van de twee in de hammam van het hotel: daar heb je de poppen aan het dansen. Intussen ruilt Furkan onder de invloed van ­radicale moslims zijn leren jack in voor een djellaba. Al met al geen geringe prestatie, hoe schrijver en regisseur Guy Lee Thys zijn film overeind houdt terwijl de heikele kwesties elkaar in hoog tempo afwisselen. Van homofobie tot broederliefde en -haat, van de positie van de Turkse vrouw tot racisme en fundamentalisme, het vindt allemaal zijn plek in Mixed kebab, dat over de hele linie profiteert van fijn acteerwerk en pas in de finale kiest voor de ­gemakkelijke weg.