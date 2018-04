De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 20 april

De filmselectie

Mommy

(Xavier Dolan, 2014)



Alleen als er muziek is. Alleen dan is er even een moment van rust. In het hoofd van hoofdpersoon Steve en in de film. Buiten die scènes is de film van de Canadees Xavier Dolan een kolkende poel van emoties, waarover Steve en zijn moeder Diane geen controle hebben. Hij heeft een ernstige en gevaarlijke vorm van adhd, zij is een onvoldoende volwassen vrouw en alleenstaande moeder die tegenslag op tegenslag krijgt te verwerken.



Steve verblijft in een internaat, maar daar is hij niet langer te handhaven. Noodgedwongen neemt hij zijn intrek bij zijn drinkende en kettingrokende moeder. Al vrij snel escaleert hun samenzijn. Overbuurvrouw Kyla, zelf ook worstelend met nogal wat problemen, schiet te hulp, en even lijkt er een zekere harmonie in het leven van moeder en zoon te ontstaan. Op dat moment schuift Dolan het kader van de film, tot dan toe gefilmd in de ongewone beeldverhouding 1:1 (vierkant dus), uit naar het gewone breedbeeld. Een paradijselijk moment dat niet lang duurt. Dat die ingreep werkt, zegt veel over het filmische vernuft en vermogen van de toen pas 25-jarige Dolan, die met Mommy al zijn vijfde speelfilm afleverde. In tegenstelling tot zijn eerdere films, zoals het thematisch verwante debuut J'ai tué ma mère, is ­Dolan hier meester over de materie. En over zijn acteurs: Antoine Olivier ­Pilon (Steve), Anne Dorval (Diane) en Suzanne Clément (Kyla) geven zich alle drie volledig over aan hun rollen.



Canvas, 21.15 uur



Selma

(Ava DuVernay, 2014)



Selma is een stadje in het Amerikaanse Alabama, waar de zwarte bevolking in 1965, net als in grote delen van de zuidelijke staten, nog steeds niet mocht stemmen, ondanks de wet op de burgerrechten die een jaar eerder was ingevoerd. Martin Luther King koos Selma als actiecentrum voor zijn protestmarsen. Regisseur Ava DuVernay legt in Selma veel nadruk op de moeizame voorbereidingsfase en het politieke spel achter de schermen. King stond bekend om zijn vlammende speeches, maar was ook een bekwaam strateeg. De film kreeg het bij verschijnen in sommige Amerikaanse media te verduren vanwege historische onjuistheden. Vooral de portrettering van president Lyndon B. Johnson, opgevoerd als tegenstander van King, is discutabel. Maar ja: een speelfilm is fictie, geen wetenschap. En wat dat betreft is Selma een belangwekkende film, al wordt het verhaal wat houterig verteld. Wat blijft hangen is de hoofdrol van de Engelse acteur David Oyelowo. Hij maakt van King een held die ook maar een mens is.



BBC 1, 00.05 uur.



The Client

(Joel Schumacher, 1994)



De 12-jarige Mark (Brad Renfro) woont als kind van jonge gescheiden ouders met zijn broertje en moeder in een trailerpark. Hij raakt betrokken bij de zelfmoord van een maffia-advocaat. Dat zadelt hem op met meer kennis dan hem lief is. De politie komt erachter dat hij meer weet en de FBI, in de persoon van ijdeltuit Roy Foltrigg (Tommy Lee Jones), is er alles aan gelegen de cliënt van de advocaat op te pakken. Entree tweede advocaat, Reggie Love (Susan Sarandon), tot wie Mark zich in al zijn gewiekstheid direct richt. Zo begint in deze prima John Grisham-verfilming een steekspel tussen advocaat en FBI, waarbij het leven van het jochie en dat van zijn broertje en moeder op het spel staan.



BBC 1, 00.05 uur.