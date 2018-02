De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 2 februari

Filmtips

J. Kessels (Erik de Bruyn, 2015)



Deze smakelijk-smerige verfilming van P.F. Thoméses J. Kessels: The Novel (2009), een film doordrenkt van de walm van verschraald bier, extra large frikandellen en volle asbakken, gaat net als het bronmateriaal over een door Fedja van Huêt gespeelde schrijver met een writer's block en een jeugdtrauma, die een avontuur beleeft dat beide problemen belooft op te lossen. In Hamburg gaat hij op zoek naar een verdwenen frikandelhandelaar, maar eigenlijk voert de reis naar zijn jeugdliefde Brigitte, voor wie hij in zijn prepuberale jaren koortsig warmliep. Daarbij wordt hij in gelijke mate geholpen en in de weg gezeten door zijn vriend J. Kessels (Frank Lammers in vorm). Paffen, drinken en countrymuziek luisteren, dat zijn de grote geneugten van de twee bijna-vijftigers die zich nooit op burgerlijk gedrag laten betrappen.



Vooral de eerste helft is prettig afwijkend. Weinig films hebben zulke groezelige hoofdpersonen en een zo dwarse plot. De soundtrack vol countrysmartlappen is fraai en De Bruyn leeft zich uit in fantasievolle, geestige dronkemansscènes, maar na een doorwaakte nacht in St. Pauli zit het beste deel van de film er wel op. Wat volgt is een weinig boeiende afhandeling. Het toch al vet aangezette acteerwerk slaat om in schmieren en de vele herhalingen eisen hun tol. Maar zoals J. Kessels: The Novel een veredelde pulproman was, zo is de verfilming van Erik de Bruyn (Wilde Mossels, Nadine) een zelfbewuste B-film: te slim gemaakt om plat te zijn, maar net ranzig genoeg. Een fijne, rare roadmovie is het.



