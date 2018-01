De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 19 januari

Nebraska is een fraaie, bescheiden film, vol mededogen met zijn personages

Nebraska, (Alexander Payne, 2013)

Bruce Dern is de enige acteur die ooit een personage van John Wayne vermoordde, met een schot in de rug nota bene (in The Cowboys, 1972). Hij speelde een doorgedraaide Vietnamveteraan die een aanslag wil plegen tijdens de Super Bowl (Black Sunday, 1977). En hij was de steenrijke, arrogante Tom Buchanan naast Robert Redfords Great Gatsby (1974). Klassieke schurken zijn het, de opvallendste rollen op het film-cv van de Amerikaanse acteur Dern. Zielsgelukkig was hij daarom toen regisseur Alexander Payne (Sideways, About Schmidt) hem benaderde voor de hoofdrol in Nebraska, een ingetogen zwart-witdrama over een verwarde, oude Amerikaan die denkt dat hij een miljoen dollar heeft gewonnen. Om zijn prijs te innen maakt hij een lange reis, van Montana naar Nebraska. Zijn zoon gaat mee, want het is de man niet aan zijn verstand te brengen dat hij wordt verleid door zo'n geautomatiseerde marketingbrief.



Deze Woody is een man van vlees en bloed; markant, kwetsbaar, met een verleden. Een dragende rol voor Dern - eindelijk. Want terwijl de collega-acteurs met wie Dern zo'n halve eeuw geleden het nieuwe Hollywood vormgaf (Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper) allemaal doorbraken, kwam het bij hem nooit tot die ene, carrièrebepalende hoofdrol. Tot vijf jaar geleden dus, op 77-jarige leeftijd. Nebraska leverde Dern zelfs een Oscarnominatie op, zijn tweede na de nominatie voor het Vietnamdrama Coming Home (1978).



Nebraska is een fraaie, bescheiden film, vol mededogen met zijn personages. De onvermijdelijke deceptie die prijswinnaar Woody tegemoetgaat, neemt een wending als de dorpsgemeenschap waarin hij verzeild raakt ook gaat geloven dat hij op weg is miljonair te worden. Payne prikt de Amerikaanse droom lek zonder te vervallen in zwartgalligheid. De band tussen vader en zoon, hoe onkenbaar ook, biedt troost.