De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 13 april

The Negotiator

SBS 9, 20.30-23.15 uur.



(F. Gary Gray, 1998) Goed is goed en kwaad is kwaad in deze degelijke thriller. Acteerkanonnen Samuel L. Jackson en Kevin Spacey komen lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar dat ze allebei tot de goeden behoren, is van meet af aan duidelijk. Jackson is een politieonderhandelaar die als geen ander weet hoe je een gijzeling geweldloos moet beëindigen. Maar dan wordt zijn partner vermoord, wordt hij daarvan verdacht en krijg hij en passant ook nog verduistering in zijn schoenen geschoven. Als hij verhaal gaat halen bij zijn werkgever loopt dat uit de hand, en gijzelt hij zelf een aantal collega's. En dan wordt Kevin Spacey erbij geroepen, want ook hij is een politieonderhandelaar, al is het van een ander korps. De afloop ligt voor hand, maar dat doet er niet toe. Het acteervuurwerk tussen beide hoofdpersonages is waarvoor je The Negotiator bekijkt.