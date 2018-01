De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 12 januari

Louis Theroux

NPO 3, 20.25 uur



Journalist Louis Theroux bezoekt psychiatrische instellingen in Ohio. Hij spreekt met mannen en vrouwen die na zware vergrijpen ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Is er nog een plek voor hen in de maatschappij?



Meru

NPO 3, 21.30 uur



Niet Mount Everest, maar Mount Meru, in Tanzania, is de moeilijkste klim ter wereld. Dat vinden tenminste de drie vrienden uit deze documentaire. Na een mislukte poging, inclusief bijna-doodervaring, proberen ze het gewoon nog een keertje.



Verborgen verleden

NPO 2, 21.10 uur



Ruimtevaarder André Kuipers duikt de geschiedenisboeken in en ontdekt dat zijn voorouders al net zulke spannende avonturen hebben beleefd als hij. Een van hen, bijvoorbeeld, vocht op leven en dood in een bloederige veldslag.



5 jaar later

RTL 4, 22.30 uur



In haar appartement in Amsterdam kijkt actrice Halina Reijn terug op uitspraken van 5 jaar geleden. Met presentator Beau van Erven Dorens bespreekt ze (opnieuw) haar kinderloosheid, haar carrière en de vroege dood van haar moeder.



The Graham Norton Show

BBC 1, 23.35 uur



Allemansvriend Tom Hanks is te gast en komt vertellen over zijn rol in de nieuwe film van Steven Spielberg, The Post. Ook bokskampioen Anthony Joshua en actrice Maisie Williams schuiven aan. De muziek is van First Aid Kit.



Nooit meer slapen

NPO Radio 1, 00.30 uur



Te gast is documentairemaker Maaik Krijgsman. Samen met fotograaf Ruben Terlou maakte hij reisreportageserie Door het hart van China, het vervolg op Langs de oevers van de Yangtze, dat vanaf zondag op tv te zien is.