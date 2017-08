De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 11 augustus

Les Vacances de Monsieur Hulot (Jacques Tati, 1953)

Canvas, 22.15-23.45 uur.



Iedereen die geregeld met de trein reist, weet hoe het is om door omroepberichten van het ene perron naar het andere te worden gebonjourd en soms ook weer terug. Blijkbaar bestond die frustrerende ervaring ook al in 1953, toen Jacques Tati zijn heerlijke komedie Les vacances de monsieur Hulot maakte. In een van de leukste scènes is dat precies wat er gebeurt: de (voor de kijker onverstaanbare) omroeper stuurt de op de trein wachtende vakantiegangers als een kudde schapen heen en weer, trap op, trap af, terwijl op het bewuste spoor de trein gewoon doorrijdt. Een in zijn absurditeit hoogst vermakelijk tafereel, waarmee Tati (1907-1982), zoals zo vaak, de werkelijkheid mooi in haar hemd zet. Ook later, nadat Tati's onhandige alter ego Hulot eindelijk in zijn knusse strandhotel is gearriveerd, blijft de film de vaak zeer herkenbare vakantieperikelen van de personages met milde spot observeren. De gemummificeerde gezelligheid van een hotelontbijt, het gestuntel met badhokjes en tenten, met hun lijf pronkende badgasten, idiote gymnastiekoefeningen op het strand vrijwel alles in de film is uit het leven gegrepen, en toch ook een beetje mal. In vergelijking met Tati's latere meesterwerken Mon oncle (1958) en vooral Playtime (1967) voelt Les vacances de monsieur Hulot een tikje gedateerd aan; niet alle grappen hebben met het verstrijken van de tijd hun effect behouden. Toch biedt ook deze aangenaam meanderende, vaak dialoogloze komedie op gezette tijden briljante visuele gags en Tati maakt net als in zijn latere films geniaal gebruik van de geluidsband. Een krakende deur zal na Les vacances du monsieur Hulot nooit meer hetzelfde klinken.