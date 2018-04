De Volkskrant tv-selectie voor maandag 9 april

Margin Call (J.C. Chandor, 2011)

Margin Call is de eerste echte kredietcrisisfilm. De gedeeltelijke ontmanteling van een Lehmann Brothers-achtige investeringsbank, gedurende een doorwaakte periode van 36 uur, biedt een intelligent en meedogenloos portret van de wereldwijde financiële crisis van 2008, geserveerd als stijlvolle en spannende thriller.



Het debuut van de getalenteerde Amerikaanse filmer J.C. Chandor (All is Lost, A Most Violent Year) speelt zich af in en rond zo'n torenflat aan Wall Street waar zich een investeringsbank bevindt. De top heeft nauwelijks benul van wat zich eronder afspeelt, maar heeft aan het begin van de film al wel een ingrijpend besluit moeten nemen. 80 procent van de medewerkers onder in het gebouw vliegt eruit. Een van hen krijgt een usb-stick in handen geduwd en dat is het begin van de thriller. Waarbij menigeen - in en buiten de film - wanhopig verzucht: 'Ik begrijp er helemaal niks van.' Kern van de zaak, uiteraard, naar de werkelijkheid getekend: er zijn veel te grote risico's genomen. De mores van de mannen (Stanley Tucci, Zachary Quinto, Jeremy Irons) en een enkele vrouw (Demi Moore) doen authentiek aan. Alles is te koop, iedereen is te ontslaan. Chandor putte uit bronnen dicht bij huis; zijn vader werkte decennialang bij een soortgelijke bank.



Het gebouw waarin wordt gesproken over wat er te redden valt en hoe, lijkt in enkele scènes mooi overgeleverd aan ongrijpbare machten. Zeker wanneer hoog boven het hoofd van de jonge werknemer die de reusachtige verliespost ontdekte, de opperbazen hun helikopter laten landen op het dak. De film speelt zich bovendien grotendeels af bij nacht: het witblauwe licht suggereert een eigen, gesloten realiteit, als uitvergroting van de bubbel waarin het bedrijf ook overdag het zicht op de werkelijkheid verloor.