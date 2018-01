De Volkskrant tv-selectie voor maandag 8 januari

This Is 40 (Judd Apatow, 2012)

Romantiek is een lang vergeten puzzelwoord in het bovenmodale huishouden van Pete en Debbie. Constant geterroriseerd door hun twee dochters én door elkaar weten de (bijna-)veertigers amper nog wat de zin van samenzijn is, en hoe te profiteren van de zwakke sprankjes liefde die ze nog voor elkaar voelen.



Het helpt ook niet dat Debbie (Leslie Mann) extreem bazig kan zijn en het platenlabel van Pete (Paul Rudd) bijzonder zwak presteert terwijl de hypotheek van het huis nog lang niet is afbetaald en zijn vader almaar om gigantische geldleningen blijft vragen. Misschien komt de ellende van Pete en Debbie wel helemaal voort uit de slechte banden die ze met hun ouders hebben. Maar misschien zou alles al een stuk leuker worden als hij geen Viagra meer nodig had om zijn vrouw seksueel te bevredigen, een punt wist te zetten achter zijn heimelijke cupcake-verslaving en qualitytime met zijn gezin prefereerde boven online scrabbelen op de wc.



Kortom, er bestaan genoeg personages met wie het aangenamer vertoeven is dan het opgefokte stel uit Judd Apatows crisis-komedie This Is 40. Geen normaal gesprek of het ontspoort vliegensvlug in verwensingen of gekrijs. En of de film de door de titel uitgesproken belofte van een alleszeggend, voor iedere veertiger herkenbaar generatieportret waarmaakt, valt door de Amerikaanse yuppen-setting ook nog maar te bezien. Desondanks valt This Is 40 best te genieten, door de charmante agressie die de acteurs in hun rollen leggen in de loop van de film lukt dat steeds beter door de screwball-achtige energie die veel scènes hebben en, niet onbelangrijk bij een komedie, door de vaak lekker venijnige, scherpe grappen. Hoogtepunt is het verbale spervuur dat losbarst wanneer Pete en Debbie door een moeder ter verantwoording worden geroepen bij het schoolhoofd. This is 40 is zeker niet de beste van grootmeester Apatow (Knocked Up, Trainwreck), maar heeft gelukkig wel de van hem bekende pit en onbeschaamdheid.