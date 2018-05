De Volkskrant tv-selectie voor maandag 7 mei

Papillon (Franklin J. Schaffner, 1973)

Films over ontsnappingen uit een gevangenis vormen een paradoxaal genre: de actiefilms zijn juist enerverend wanneer in beeld niets lijkt te gebeuren. In Robert Bressons klassieker Un condamné à mort s'est échappé (1956), bijvoorbeeld, schraapt de held minutenlang stilletjes aan een houten deur. Dat blijkt heel spannend. In Papillon speelt Steve McQueen de Fransman Henri Charrière, die onschuldig gevangen zit in de strafkolonie op het Duivelseiland. Niemand is daarvandaan ooit ontsnapt, maar met veel geduld en doorzettingsvermogen doet Charrière het toch. Aankomende september draait een remake van Papillon in de Nederlandse bioscopen, met Engelsman Charlie Hunnam in de hoofdrol (en Yorick van Wageningen als een van de bewakers). Als voorbereiding op zijn vlucht zit hij dagenlang op de rotsen aan het water en bestudeert hij de wisselingen van het tij. Naast deze spanningsopbouw draait het in Papillon voornamelijk om het acteervuurwerk van twee filmiconen, een van de jaren zestig, Steve McQueen, en een van de jaren zeventig, Dustin Hoffman.