De Volkskrant tv-selectie voor maandag 5 februari

Damsels in Distress (Whit Stillman, 2011)

RTL 8, 20.30-22.35 uur



Gek geval, de bewust ouderwets getitelde film Damsels in Distress (jonkvrouwen in nood). Een romantische komedie is het, met alle liefdesverwikkelingen van dien, maar dan zonder het bijbehorende drama. Al wordt er nog zoveel bedrogen en gelogen of van relatie gewisseld, de vier samenwonende student-heldinnen lossen het steeds weer op met een goed, weloverwogen gesprek. Iedereen laat elkaar rustig uitpraten. Regisseur Whit Stillman (The Last Days of Disco, Love & Friendship) legt in zijn tweede speelfilm bovendien steeds dezelfde wazigheid over de beelden en laat die vergezeld gaan van gemakkelijk in het gehoor liggende popmuziek. De kijker neemt zo met alle zintuigen de gecontroleerde zachtheid waar waarmee de dames elkaar consequent bejegenen.



Lily (Analeigh Tipton) is net nieuw op de campus van Seven Oaks University, wanneer Violet (Greta Gerwig), Heather (Carrie MacLemore) en Rose (Megalyn Echikunwoke) haar uitverkiezen als vriendin én medestrijder. Violet en de haren hebben namelijk de gewichtige taak op zich genomen om de mannelijke losers onder de studenten door deze moeilijke jaren heen te helpen, en wel met aandacht, vriendschap en liefde. Zo runnen de dames een zelfmoord(preventie)centrum dat vooral goed bezocht schijnt te worden vanwege de gratis koffie en donuts, schaart Violet zich aan de zijde van een nerd die niet zonder zijn balletje kan (Ryan Metcalf) en krijgt Heather iets met een jongen (Billy Magnussen) die nooit heeft geleerd kleuren te onderscheiden. Lily zelf valt voor de charmes van Fransman Xavier (Hugo Becker), een elegante aanhanger van het katharisme en de bijbehorende rituelen. Niets van dit alles leidt echt ergens toe, in Damsels in Distress, maar de film is in alle kalmte vaak behoorlijk grappig (lees: effectief melig). De spelers hebben het duidelijk fijn met elkaar en het gebrek aan climaxen is verfrissend. Of dodelijk saai, als je er niet voor in de stemming te krijgen bent. En de film verandert bij tijd en wijle ook nog in een lieve, nostalgische musical, al kan geen van de acteurs goed zingen of dansen.