De Volkskrant tv-selectie voor maandag 31 juli

Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948)

Arte, 22.40-23.50 uur



Een van de zwaarmoedigste films van het Italiaanse neorealisme werd niet in Italië gemaakt, althans, niet volledig. Roberto Rossellini (1906-1977) had met Roma, città aperta (1945) en Paisà (1946) reeds twee films over de amper afgelopen Tweede Wereldoorlog afgeleverd, toen hij het idee kreeg zijn volgende productie in Duitsland te situeren. Dat werd Germania anno zero, grotendeels gedraaid in de ruïnes van het kapotgeschoten Berlijn.



Deerniswekkende held van de film is de 13-jarige Edmund Köhler (het enige filmoptreden van circusacrobaat Edmund Meschke), die voortdurend door zijn spookstad zwerft om eten te vergaren voor zijn familie. Zijn oudere broer is ondergedoken omdat hij als ex-Wehrmacht-soldaat vreest voor krijgsgevangenschap; zijn vader ligt doodziek op bed. Min of meer overgeleverd aan zijn lot dus, komt Edmund onder invloed van zijn pedofiele ex-leraar, die de jongen nazistische ideeën inprent en zodoende ongewild aanzet tot de moord op zijn weerloze vader.



Een veel te melodramatisch gegeven, oordeelden de Italiaanse filmcritici destijds. Ook hekelden ze het feit dat Rossellini voor de interieurscènes was uitgeweken naar een set in Rome. Het neorealisme hoorde de straat op te gaan; de werkelijkheid moest niet worden aangedikt, ze moest worden getoond zoals ze was. Maar toch: mits je de opdringerige muziek van Rossellini's broer Renzo weet te negeren, voelt de sfeer van totale fysieke en morele malaise akelig echt aan.



Dat komt vooral door het apocalyptische decor van het vrijwel volledig vernietigde Berlijn, terwijl de plot net anekdotisch en meanderend genoeg is om te overtuigen als rauwe slice of life. En dan de hoofdrol: eigenlijk veel te zwaar, zou je zeggen, voor een onervaren kind- acteur, maar misschien dat de blonde, tengere Edmund Meschke juist daardoor zoveel fragiliteit aan zijn personage verleent. En dat met een gezicht dat na vijf traumatische oorlogsjaren nauwelijks nog enige expressie vertoont.