De Volkskrant tv-selectie voor maandag 30 april

The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky, 2012)

Schrijver-regisseur Stephen Chbosky baseerde The Perks of Being a Wallflower op zijn gelijknamige cultboek uit 1999 over drie buitenbeentjes op een middelbare school. Pas elf jaar later, toen youngadultboeken een hype werden in Nederland, verscheen het hier onder de titel De belevenissen van een muurbloem. In thuisland Amerika werd het boek op enkele scholen verboden (seks, drugs, u kent het wel), waardoor het verhaal door de marketeers van de literaire wereld gretig als controversieel werd bestempeld.



Deze verfilming is wat dat betreft vrij netjes. Zo'n verhaal over dolende tieners die worstelen met hun emoties en de wereld om hen heen is bijna een filmcliché, zoveel thematisch gerelateerde klassiekers met getroebleerde jonge hoofdpersonages zijn er inmiddels verschenen. Maar Chbosky verzamelde een nieuwe generatie acteurs die zijn persoonlijke verhaal vol gekke details (het drietal is pas echt vrij tijdens het publiekelijk naspelen van The Rocky Horror Picture Show) boven dat cliché uittilt. De eenzame nerd Charlie wordt knap gelaagd gespeeld door talent Logan Lerman en Emma Watson maakt als de dwarse en tikje pretentieuze Sam indruk in haar eerste volwassen hoofdrol sinds Harry Potter. Het sterkst is de al even jonge Ezra Miller (tijdens de opnamen 17 jaar oud) als de flamboyante zittenblijver Patrick, die het hoge niveau waarmee hij een jaar eerder doorbrak in We Need to Talk about Kevin met ogenschijnlijk gemak vasthoudt. The Perks of Being a Wallflower is een potentieel zwaarmoedige film, kort na Chbosky's eigen middelbareschooltijd geschreven, die magnifiek luchtig wordt opgediend. Een verhaal dat de dromerige naïviteit, die maar al te vaak lijkt voorbehouden aan tieners, invoelbaar maakt.