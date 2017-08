De Volkskrant tv-selectie voor maandag 28 augustus

Pride (Matthew Warchus, 2014)

Arte, 13.35-16.00 uur



De rode draad in het heerlijk opgewekte Pride is de toenadering tussen twee verdrukte subculturen die op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, of willen hebben, maar een gemeenschappelijk doel blijken te delen; solidariteit.



De film handelt over de onmogelijk geachte publieke steun van een groep homo's en lesbiennes aan de stakende mijnwerkers anno 1984. In het grauwe Engeland van Thatcher sloegen beide minderheden de handen ineen; een gebeurtenis die in de tussenliggende dertig jaar nagenoeg volledig in vergetelheid raakte. Het Britse publiek liep er drie jaar geleden in ieder geval mee weg. Pride is, zeker in Engelse ogen, een film in de traditie van Billy Elliot; een typisch nationaal gerecht van sociaal realisme en lichtvoetig drama.



De toenadering splijt in de film zowel de eigen als de te helpen gemeenschap. Waarom geld inzamelen voor de homofobe contreien waaruit we zijn gevlucht?, klagen sommige gays. Gelukkig zijn er weinig personages in Pride die níét plotsklaps verbroederd raken middels een handdruk, speech, disconummer dan wel rondslingerende dildo. De film volgt een onvervalst feelgoodschema, waarin plotwendingen nauwelijks verrassen en emoties er dik bovenop liggen, maar niettemin beroeren. Dat ligt ook aan enkele exquise acteurs. Van Imelda Staunton (Harry Potter) als onverzettelijke Welshe moederkloek tot de Britse comedygrootheid Bill Nighy (Love Actually) in een voor zijn doen ingetogen rol als oud-mijnwerker die zijn hele leven al een (niet moeilijk te raden) geheim met zich meedraagt. Meest verrassend: Dominic West (Jimmy McNulty in The Wire) als flamboyante gay-actievoerder, die met zijn dansjes waardering oogst onder de mijnwerkers.



Van destijds bekendgemaakte plannen om Pride tot musical te bewerken is overigens al een tijdje niets vernomen.