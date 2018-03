De Volkskrant tv-selectie voor maandag 26 maart

Pan's Labyrinth (Guillermo del Toro, 2006)

De Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro, wiens film The Shape of Water onlangs met vier Oscars werd bekroond, werkte voor zijn filmcarrière jarenlang in de make-upwereld. Dat is duidelijk af te zien aan zijn vanavond uit te zenden magistrale grotemensensprookje Pan's Labyrinth. De film, een fraai vormgegeven mengeling van animatie en live-action, sloeg in 2006 in als een bom en won tientallen prijzen, waaronder drie Oscars.



Begrijpelijk, want het is onmogelijk je niet te laten meeslepen door de prachtige beelden en het wonderlijke verhaal van het 11-jarige Spaanse meisje Ofelia (een hypnotiserende rol van Ivana Baquero) dat in 1944 opgaat in een beklemmende fantasiewereld. Het echte leven is overigens nog beklemmender. Spanje zit nog volop in de nasleep van de bloederige burgeroorlog en Ofelia's nieuwe stiefvader blijkt een fascistische legerofficier met sadistische trekjes. En dus vlucht ze naar haar onderwereld vol elfen, faunen en angstaanjagende reuzenkikkers. Daar krijgt ze te horen dat haar vader, een koning, op haar wacht. Maar om te bewijzen dat ze een prinses is, moet ze eerst drie gruwelijke taken vervullen, voordat ze hem te zien krijgt. Steeds donkerder kleurt het droomdoolhof, en steeds griezeliger worden de dingen die daar gebeuren. Ondertussen lopen de echte wereld en de onderwereld langzaam maar zeker in elkaar over. Een overweldigende genremix, die lang nadreunt.