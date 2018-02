De Volkskrant tv-selectie voor maandag 26 februari

Good Night, and Good Luck (George Clooney, 2005)

Viceland, 20.30-22.25 uur



De tweede van de zes films die acteur George Clooney tot nu toe regisseerde, is zijn beste. In verrukkelijk zwart-wit maakte hij een even historisch als politiek actueel portret van Edward R. Murrow, presentator van het CBS-nieuwsprogramma See It Now. De kettingroker, in de film uitstekend vertolkt door David Strathairn, droeg in de late jaren vijftig bij aan de val van communistenjager Joseph McCarthy. Good Night, and Good Luck de titel verwijst naar de woorden waarmee Murrow zijn show altijd afsloot legt de laatste maanden van zijn strijd vast.



Clooneys belangrijkste troef: hij stopte zijn film vol verwijzingen naar het Amerika van George Bush jr., zonder schoolmeesterachtig te zijn. In één van de laatste scènes kijkt Murrow naar een televisiescherm waarop president Dwight Eisenhower vol vuur vertelt over de normen en waarden van de Amerikaanse maatschappij, een land waarin iedereen vrij is, en niemand zonder formele aanklacht gevangen kan worden gezet. Fijn moment. Knappe film, met bijrollen van Clooney zelf en Robert Downey Jr.