De Volkskrant tv-selectie voor maandag 25 september

The Heat (Paul Feig, 2013)

Net 5, 20.30-22.55 uur.



Hij is een opmerkelijke verschijning op zijn eigen feestjes. Regisseur Paul Feig (55) mag op een première van zijn film graag een double-breasted krijtstreeppak dragen én een bolhoed. Hij ziet er zelf naar alle waarschijnlijkheid als geen ander de grap van in. Een groter verschil tussen zo'n présence en de inhoud van zijn films is niet mogelijk. Feig heeft behoorlijk grove en platte films op zijn naam staan, waarvan Bridesmaids de bekendste is, de komedie met de klassieke scène waarin een vrouw in bruidsjurk midden op straat gaat zitten poepen. De onconventionele romantische komedie over een ruziënd stel vriendinnen rond de bruiloft van hun beste vriendin, destijds wel de vrouwelijke tegenhanger van The Hangover genoemd, kreeg een gedenkwaardige opvolger met The Heat, waarin Sandra Bullock en Melissa McCarthy (die voor haar bijrol in Bridesmaids een Oscarnominatie kreeg) een parodie, maar ook meer dan een parodie, ten beste geven van die typisch mannelijke bestemaatjes politiefilm. Bullock is daarin de serieuze, ambitieuze FBI-agent van gegoede komaf en McCarthy de grofgebekte politieagent uit de onderklasse. De twee moeten samen achter een drugsbaron aan. De vloeken zijn niet van de lucht en seksisme en andere ismen die minder en minder worden geaccepteerd al evenmin. Maar het aardige is dat The Heat tussen de regels door ook nog enkele serieuzere statements maakt, over datzelfde seksisme onder meer. Interessant voor de toekomst is tot slot wanneer het ongeremde alcohol gebruik, in deze film tijdens een geslaagd avondje bonding tussen de dames, niet langer als grappig wordt beschouwd, maar gewoon als genant en stuitend.