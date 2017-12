The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939)

Net 5, 16.20 uur



De ene film blijft leuk omdat je er steeds iets nieuws in ontdekt, de andere omdat je precies weet wat je krijgt. The Wizard of Oz behoort tot de laatste categorie. Een zalige rits traktaties is het, van de tornado die Dorothy (Judy Garland) en haar hondje Toto naar Oz slingert, via het moment dat de film overgaat in Technicolor, over de Yellow Brick Road naar de lekker vette confrontaties tussen Dorothy en de Heks van het Westen. En natuurlijk met zijn allen in de startblokken om Somewhere over the Rainbow en Ding-Dong! The Witch Is Dead mee te zingen.