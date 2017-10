De Volkskrant tv-selectie voor maandag 23 oktober

For a Good Time, Call... (Jamie Travis, 2012)

Lauren is door haar geliefde aan de kant gezet en heeft dringend een nieuwe woning nodig. Daar weet boezemvriend Jesse wel wat op, in For a Good Time, Call.... Toevallig zit Katie, die andere goede vriendin van hem, al net zo dringend om een huisgenoot verlegen En dat in een van de beste buurten van New York! Natuurlijk hapt Lauren toe. Ook nadat ze heeft ontdekt dat Katie de vrouw is die ooit haar auto onder pieste. Je moet toch wat, als dakloze single in New York. En dan moet de eigenlijke plot nog beginnen, van deze niet geweldige, maar soms best aardige komedie. Katie blijkt een telefoonsekslijn te runnen en kan daar best wat hulp bij gebruiken. Vunzig kletsen met masturberende mannen: dat schept tussen Katie en Lauren wonderwel een band, ook al mogen Laurens deftige ouders er niks van weten en is het bij dergelijk formulewerk een kwestie van tijd eer er een fikse kink in de kabel komt.



Al met al stelt het weinig voor wat debuterend regisseur Jamie Travis en scenaristen Lauren Miller en Katie Anne Naylon aan verwikkelingen opdienen, maar hoofdrolspelers Lauren Miller (Lauren) en Ari Graynor (Katie) zijn fris en grappig genoeg om de film over zijn zwakke momenten heen te trekken. Hier en daar is er zelfs sprake van een sprankje ontroering, maar die kant van het verhaal krijgt weinig kans tussen alle melige pikanterieën. Terugkerende grap: de klanten van Katie en Lauren onaneren alsof het om het nuttigen van hun lunch gaat, tijdens kantoortijd of achter het stuur van hun taxi. Je moet het maar net komisch vinden.