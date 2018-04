De Volkskrant tv-selectie voor maandag 23 april

Bijzondere acteerprestatie van Michelle Williams

My Week with Marilyn (Simon Curtis, 2011)

Viceland, 20.00-22.00 uur



Bijzondere acteerprestatie van Michelle Williams, die in deze film in zekere zin drie rollen speelt. De twee kanten van actrice Marilyn Monroe én het fictieve personage Elsie, dat Monroe moet spelen in de film The Prince and the Showgirl. Monroes persoonlijkheid was gespleten te noemen, met aan de ene kant het publieke personage, opgetrokken uit de clichés van het supervrouwelijke, en de privépersoon Marilyn.



Monroe beleefde gedurende haar verblijf in Londen voor de opnamen van The Prince and the Showgirl een korte romance met de ik uit de titel en de verteller van de film: Collin Clark (Eddie Redmayne), een assistent van een assistent op de set. En dat allemaal in het Londen van het brave jaar 1956, toen Monroe scènes opnam met de chique Engelse acteur Laurence Olivier (Kenneth Branagh). My Week with Marilyn is een al even brave film, die dankzij Williams (en eigenlijk dankzij Monroe) het aanzien toch meer dan waard is.