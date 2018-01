De Volkskrant tv-selectie voor maandag 22 januari

Furious 6 (Justin Lin, 2013)

Veronica, 20.30-23.10 uur.



Het zal niemand verbazen dat in deze vijfde sequel op The Fast and the Furious (2001) de plot schittert door afwezigheid en dat blitse bolides over elkaar buitelen alsof het speelgoedautootjes zijn.



Ook al niet verrassend: de soundtrack is vooral met motorgeronk en explosies gevuld, de dialoog doet vergeefse pogingen tot diepgang ('Er is nooit niets. Er is altijd iets') en zowel Vin Diesel als Dwayne Johnson heeft wederom de expressiviteit van een rol biscuits. Maar wat zou het. Knap dat regisseur Justin Lin de boel überhaupt bij elkaar weet te houden; zelfs wanneer de montage ver boven de snelheidslimiet uitschiet, blijft Fast & Furious 6 lollig kijkvoer. Deel 7 gaat tijdens de aftiteling alvast in startpositie staan, met een cameo van de enige actiester die tot dan toe in de serie ontbrak. Het zou tegelijkertijd het laatste deel uit de serie blijken waaraan hoofdrolspeler Paul Walker van begin tot eind meedeed: hij verongelukte met zijn auto, ten tijde van de opnames van Furious 7 (2015).