De Volkskrant tv-selectie voor maandag 21 augustus

Barbara (Christian Petzold, 2012)

Arte, 13.35-15.20 uur.



Mannelijke regisseurs en hun vrouwelijke muzen: het blijft een klassieke relatie binnen de cinema. In de dagen van weleer had je D.W.Griffith en Lillian Gish, Josef von Sternberg en Marlene Dietrich, Jean-Luc Godard en Anna Karina. Een van de meest bijzondere contemporaine werkrelaties is die tussen Christian Petzold en Nina Hoss. Zes films maakten de Duitse regisseur en zijn landgenote tot dusver samen, waarbij Hoss aan Petzolds kristalheldere vertellingen steeds weer het perfecte, ernstige, ietwat bleke en enigmatische gezicht verleende. 'Ik heb weinig uitleg nodig om te snappen wat hij wil', zei Hoss vorig jaar tegen Slant Magazine. 'Zijn personages hebben achtergronddetails nodig om tot leven te komen. Niet dat je een soort sjabloon moet scheppen; het gaat eerder om een lading die je als toeschouwer misschien niet direct begrijpt, maar die je wel de hele film geboeid houdt.'



Dat is ook precies wat Petzolds DDR-drama Barbara zo fantastisch maakt. Hier speelt Hoss een arts uit Berlijn, die in het Oost-Duitsland van 1980 wordt overgeplaatst naar een klein ziekenhuis aan de Oostzee. Daar wordt ze opgewacht door de geneesheer-directeur van het ziekenhuis (Ronald Zehrfeld, ook een Petzold-getrouwe) en de Stasi die haar in de gaten moet houden. Terloops wordt langzaam duidelijk waarom het zo stil is op straat en waarom de toenadering tussen mensen altijd in een vroeg stadium stagneert. Dat de horror van het Oost-Duitse systeem in het alledaagse schuilt, toont regisseur Petzold in klein gehouden scènes en oogstrelende opnamen, terwijl Hoss inderdaad tot in detail maar zonder nadrukkelijkheid de titelheldin gestalte geeft. Hoe weinig ze ook over zichzelf loslaat, de angst krijgt Barbara maar niet uit haar ogen.