De Volkskrant tv-selectie voor maandag 2 april

There's Something About Mary (Peter en Bobby Farrelly, 1998)

Maandag, SBS 9, 22.15 uur



In hun misschien wel beste film vertellen de gebroeders Farrelly het heerlijk gestoorde verhaal over de onweerstaanbare titelheldin die alle mannen om haar heen het hoofd gek maakt. De timide Ted (Ben Stiller) is sinds de middelbare school gek op Mary (Cameron Diaz) en zoekt haar weer op. Dat had hij voor zijn eigen gemoedsrust, en die van vele anderen, beter niet kunnen doen. De hernieuwde kennismaking tussen Ted en Mary is het begin van een reeks idiote misverstanden, waarbij de Farrellys platte humor combineren met romantiek. Diaz, Stiller en Matt Dillon als Teds grootste concurrent Healy zijn voortreffelijk.