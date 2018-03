De Volkskrant tv-selectie voor maandag 19 maart

We Own the Night (James Gray, 2007)

Regisseur-scenarist James Gray verwierf met films als Little Odessa (1994), Two Lovers (2008) en The Immigrant (2013) een complexe reputatie. Veel Amerikaanse critici beschouwen hem als een Scorsese-imitator, terwijl hij in Europa (vooral Frankrijk) wordt gevierd als een uniek auteur, die met zijn bloedserieuze verhalen en precieze stijl geen concessies doet aan de jachtigheid van de 21ste eeuw. Scènes en shots duren vaak on-hollywoodiaans lang bij Gray. Vier films maakte hij tot op heden met acteur Joaquin Phoenix, telkens optimaal gebruik makend van Phoenix' loom-getergde blik en even ontvlambare als charismatische voorkomen. Vanavond staat hun tweede, film-noirachtige samenwerking We Own the Night op het programma; ook Mark Wahlberg is na The Yards (1999) opnieuw van de partij. Phoenix is de beheerder van een nachtclub waar louche deals worden gesloten; nadat zijn bij de NYPD werkende broer (Wahlberg) een inval heeft gedaan, moet hij de levensgevaarlijke keuze maken tussen politie en onderwereld. De plot is vaak eerder symbolisch dan geloofwaardig, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de sfeer, het gedragen acteerwerk en enkele effectief gedraaide actiescènes. Hoogtepunt is de chaotische auto-achtervolging in de regen, waarbij het steeds luidere gezoef van de ruitenwissers op de soundtrack misschien wel voor de meeste spanning zorgt.



