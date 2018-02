De Volkskrant tv-selectie voor maandag 19 februari

Een best spannend, Silence of the Lambs-achtig avontuur

Kiss the Girls (Gary Fleder, 1997)

RTL 8, 20.30-23.00 uur



De onvolprezen Amerikaanse criticus Roger Ebert (1942-2013) bedacht ooit een interessante filmwet, op basis van de vele films die hij voor de kiezen had gekregen. 'Elk personage van wie de functie zich niet meteen laat bepalen, moet belangrijker zijn dan hij of zij lijkt te zijn.' Hoewel dit zeker geen wet van Meden en Perzen is, kun je aan de hand van Eberts 'Law of Conservation of Character' bij talloze mainstream-thrillers en -detectives vrij makkelijk de identiteit van de moordenaar achterhalen.



Probeert u zelf maar eens, bij het degelijke Kiss the Girls. Hierin speelt Morgan Freeman forensisch psycholoog Alex Cross, die betrokken raakt bij een ontvoerings- en seriemoordzaak waarbij ook zijn nichtje slachtoffer lijkt te zijn geworden. Ashley Judd is de jonge, kickboksende chirurg die eveneens door de telkens in duisternis gehulde moordenaar in zijn kerkers wordt opgesloten. Zij weet te ontsnappen en schaart zich aan Cross' zijde. Regisseur Gary Fleder en scenarist David Klass maken een best spannend, Silence of the Lambs-achtig avontuur van James Pattersons roman (1995), maar aan Eberts wet ontkomen ze niet. Geen punt. Mocht u de dader al vroegtijdig op het spoor zijn, dan blijft het nog steeds amusant om te zien hoe de film hem (of haar) als personage opvoert, zonder haar (of hem) aanweziger of verdachter te maken dan strikt noodzakelijk. Kiss the Girls is de eerste van drie Alex Cross-verfilmingen. Freeman kroop nog eenmaal in de huid van de detective, in Lee Tamahori's Along Came a Spider (2001). In Alex Cross (2012) van Rob Cohen speelt Tyler Perry het titelpersonage. Along Came a Spider is morgen te zien op hetzelfde tijdstip, op dezelfde zender.