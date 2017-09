De Volkskrant tv-selectie voor maandag 18 september

Ciske de Rat (Guido Pieters, 1984)

RTL 8, 20.30-22.45 uur.



De slimheid waarmee producent Matthijs van Heijningen destijds de publiciteitsmachine in gang zette (alle ballen op Danny de Munk, toen 14 jaar oud), resulteerde er weliswaar in dat Ciske de Rat met anderhalf miljoen verkochte bioscoopkaartjes een groot succes werd, maar het stigmatiseerde de film ook. Commercieel was in die tijd tenslotte best een beetje vies. Jammer, want Ciske de Rat is een goede en ontroerende film.



De dialogen zullen nooit lesmateriaal worden ('Hé stinkerd!'), maar de keuze van regisseur Guido Pieters om het perspectief bij de jonge belhamel te leggen (en niet bij zijn onderwijzer, zoals het boek van Piet Bakker en een eerdere verfilming uit 1955 deden) en ook aandacht te besteden aan de politiek-maatschappelijke achtergrond, én Frans Bromet de film vanaf de schouder te laten draaien, resulteerde in een onvervalste Nederlandse filmklassieker.



Na het succes van Ciske de Rat kon Pieters een potje breken voor zijn volgende project. Hij en de producent dachten op zeker te spelen met de (derde) verfilming van Herman Heijermans' toneelstuk Op Hoop van Zegen. Dat pakte anders uit. Die film, die de spontaniteit en het naturel van Ciske de Rat ontbeerde, werd in deze krant omschreven als een 'ordentelijk Hollands drama, maar niet meeslepend genoeg'.