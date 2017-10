De Volkskrant tv-selectie voor maandag 16 oktober

The Incredible Hulk (Louis Leterrier, 2008) / Hulk (Ang Lee, 2003)

Veronica, 20.30-22.45 uur / 22.45-01.30 uur



Veronica gaat vijf uur lang op groen, met een avondje Hulk. Het monster is een lastig filmpersonage. Hij staat verder van ons, gewone mensen, af dan Batman of Spider-Man. De schuchtere wetenschapper Bruce Banner (in The Incredible Hulk vertolkt door Edward Norton, die ook meeschreef aan het script) wil nu eenmaal zo min mogelijk te maken hebben met het groene beest; hij transformeert met tegenzin. En hoeveel nuance Norton ook probeert aan te brengen in zijn spel, hij is geen partij voor de geanimeerde groene bonk spieren die verschijnt zodra Banner zich opwindt.



Dat gebrek aan identificatiemogelijkheid maakt van het monster een eendimensionaal personage. In The Incredible Hulk wordt dat nog eens onderstreept door de nadruk op het verwoestende monster te leggen in knappe, maar toch ook wel erg lange vechtscènes, bijvoorbeeld met een ander monster (waarin Tim Roth huist).



Vijf jaar eerder had Ang Lee het anders, maar evenmin succesvol, aangepakt. Zijn pad leek geplaveid door succesvolle verfilmingen van Batman, Superman en Spider-Man, maar Lee's Hulk legde het af tegen zijn illustere voorgangers: geen megasucces. Lee zocht het wél in de verdieping van zijn hoofdpersoon. Was Bruce Banner (Eric Bana) in de strips een fysicus die muteert als gevolg van een overdosis radioactiviteit, bij de van oorsprong Taiwanese filmmaker is hij een bioloog die het slachtoffer is van genetische manipulatie. Een overmoedig dna-experiment van zijn vader (Nick Nolte) vormt de basis voor zijn metamorfosen, de gammastraling is slechts een katalysator. Hij torst dus een akelig verleden met zich mee dat maakt een personage al gauw interessanter.



Onveranderd bleef dat hij in een groot groen monster verandert als hij te boos wordt, een dat dan ook nog eens geheel computer-gegenereerd is. Een cartoon werd-ie bijna, wat de gelaagdheid in die andere scènes in Hulk tenietdeed.