De Volkskrant tv-selectie voor maandag 16 april

The Switch (Josh Gordon, Will Speck, 2010)

SBS 9, 20.30-22.35 uur



Jennifer Aniston kan stamelen als geen ander. In deze aardige romantische komedie klinkt dat bijvoorbeeld zo: 'Nee... Ik ben eigenlijk alleen maar... Het is ingewikkeld, Wally. Ik ben... Met het werk, en dan die toestand met Roland... Ik ben dus niet... Je weet wel. Ach. Het spijt me. Weet je wat, we laten... We zwijgen erover. En nogmaals, sorry. En ik ben... Je snapt het wel. Je snapt het. Zucht. Geweldig.' In The Switch speelt Aniston de vrijgezelle tv-assistent Kassie, die opeens haar biologische klok hoort tikken en zich liever kunstmatig laat insemineren dan dat ze op de ideale man gaat wachten. Haar beste vriend Wally (Jason Bateman) valt af, omdat hij nu eenmaal haar beste vriend is. Maar ja, u weet hoe dat gaat.