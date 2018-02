De Volkskrant tv-selectie voor maandag 12 februari

Death Watch (La mort en direct)

Arte, 22.20-00.15 uur



De Franse filmmaker Bertrand Tavernier (1941) leerde het vak van landgenoot Jean-Pierre Melville, maker van door de Amerikaanse film noir beïnvloede klassieke misdaadfilms. Verder heeft Tavernier onder anderen John Ford en Jean Renoir genoemd als zijn leermeesters. Het laat zien dat hij het ambachtelijke werk nooit heeft geschuwd. Dat ging altijd gepaard met een humanistische visie en, vooral in zijn latere films, met maatschappelijk engagement, zoals in Coup de Torchon (1981), over de Franse gruwelen in een Afrikaanse kolonie. Vanavond wordt Death Watch (1980) uitgezonden, een sciencefictionfilm gebaseerd op de roman The Unsleeping Eye (1973) van de Engelse schrijver David Compton. Het verhaal gaat over een reporter die een camera in zijn oog heeft en zo ongemerkt het sterfproces van een terminaal zieke vrouw filmt.



Death Watch, hier en daar ook bekend onder de titel La mort en direct, laat zich het best omschrijven als combinatie tussen Taverniers film noir-dna en een doorwrochte aflevering van de sciencefictionserie Black Mirror avant la lettre. Oorspronkelijk flopte Death Watch, om later uit te groeien tot bescheiden cultfilm. De reporter, (uitstekend gespeeld door Harvey Keitel) heeft een getroebleerde relatie met zijn ex-vrouw. Travernier serveert hierbij sfeervolle plaatjes van mistroostige stadslandschappen van Glasgow en bespiegelingen over een maatschappij die is geobsedeerd door televisie en waarin het privédomein tot publieke ruimte is uitgeroepen. Death Watch brengt dit alles knap samen. Met mooie rollen van Romy Schneider, Harry Dean Stanton en Max von Sydow.