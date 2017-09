De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 7 september

The Man in the Moon (Robert Mulligan, 1991)

Hot Pursuit (Anne Fletcher, 2015)

Actrice Reese Witherspoon (41) is een grote naam in Hollywood. Ze vergaarde twee Oscarnominaties, waarvan ze er in 2006 een verzilverde (voor haar rol als June Carter, de echtgenote van Johnny Cash, in Walk the Line), ze heeft een eigen productiebedrijf, dat co-producent is van de prachtserie Big Little Lies, waarin ze tevens een hoofdrol speelde, en ze doet ook nog nobel werk, op het gebied van kinderrechten vooral. In haar filmkeuze is ze ongrijpbaar. Ze wisselt romcoms (Legally Blonde) af met het serieuzere werk (Inherent Vice) en meestal zijn die films op zijn minst aardig.



Behalve dan toch de recente komedie Hot Pursuit, waarin ze een politieagent speelt die aan de balie van de in beslag genomen spullen staat maar droomt van een heldenbestaan. De door Anne Fletcher geregisseerde film werd in Nederland, ondanks Witherspoons aanwezigheid, niet in de bioscoop uitgebracht. En daar is veel voor te zeggen.



Kijk dan liever naar de film waarin ze op de titelrol verschijnt als Introducing Reese Witherspoon. The Man in the Moon is een bitterzoete coming-of-agefilm met de 14-jarige Witherspoon in een overtuigende hoofdrol als de even oude Danielle ('maar we noemen haar Dani'), die in het openingsbeeld op bed wegzwijmelt bij de single Loving You van Elvis Presley. Het is 1957 en het is warm in zomers Louisiana. Dani en haar drie jaar oudere zus Maureen (Emily Warfield) spreken hun vader aan met 'sir' en gaan op zondag naar de kerk, maar hun dromen, verlangens en koppigheid zijn als die van elk pubermeisje.



Regisseur Robert Mulligan, die met Summer of '42 eerder al een prachtige coming-of-ageklassieker maakte, leidt Witherspoon tot grote hoogten. Hij weet precies wanneer hij de later kenmerkend geworden priemende blik van de debuterende actrice moet vasthouden en geeft haar alle ruimte om van nukkig naar vrolijk verliefd naar klassiek verontwaardigd te gaan. Want om die emoties draait het allemaal, die lange hete zomer.