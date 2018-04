De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 5 april

In het fijnzinnige drama Golden Exits lijkt Naomi met geen enkele man vrijblijvend, puur vriendschappelijk of professioneel contact te kunnen leggen. En of ze nu ingaat op avances of niet, haar aanwezigheid blijft invloed uitoefenen op de relaties tussen Nick, Alyssa, Gwendolyn, Buddy en Jess. Schrijver en regisseur Alex Ross Perry laat het zien in zeer zorgvuldig uitgevoerde scènes, die zich zonder nadruk en vaak ook zonder dramatische pointe ontvouwen; alsof hij zelf zo'n zeldzaamheid van een film heeft willen maken waarin eigenlijk heel weinig gebeurt - iets waar één van de personages expliciet naar verlangt. Er gebeurt echter genoeg in Golden Exits, maar dan zonder de poeha of uitgerekte climaxen die in een gelikte studiofilm verplichte kost zouden zijn. Golden Exits is een uitstekend geacteerde praatfilm vol typisch menselijk (of Brooklyns) geharrewar, stress, onzekerheid, onvrede en gezoek, die alleen al doordat hij op 16mm werd opgenomen een warme, nostalgische herfstgloed heeft: kwamen er geen mobieltjes en pc's in beeld, dan zou je makkelijk kunnen denken dat de (niet in de Nederlandse bioscopen uitgebrachte) film uit de jaren zeventig of tachtig stamt.