De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 4 januari

The Great Escape (John Sturges, 1963)

RTL 7, 20.00-23.35 uur.



In 1942 werd Lorne Welch, piloot van de Britse Royal Air Force, neergehaald boven bezet Nederland en overgebracht naar gevangenenkamp Stalag Luft III in Silezië. Welch, een vliegtuigbouwkundig ingenieur, vervaardigde uit het materiaal van bedden, plunjezakken, ijshockeysticks, tafeltennisbatjes en een legerschoen een ventilatiepomp voor een 90 meter lange tunnel waardoor 76 gevangenen in 1944 wisten te ontsnappen.



De ontsnapping werd in 1963 verfilmd door filmlegende John Sturges, die daarvoor naam had gemaakt met de westernklassiekers Gunfight at the O.K. Corral en The Magnificent Seven, een sterke remake van Akira Kurosawa's Seven Samurai. The Great Escape zou echter de geschiedenis ingaan als Sturges' grootste en invloedrijkste film, niet in de laatste plaats omdat-ie zijn naam eer aandeed en de basis legde voor de moderne ontspanningsfilm.



Met een charmante cast, onder wie Steve McQueen, Charles Bronson en Richard Attenborough als op vrijheid beluste krijgsgevangenen met stoere bijnamen (The Cooler King, The Scrounger, Big X, Tunnel King, The Forger, et cetera). The Great Escape werd een bron van inspiratie voor vele filmmakers. Ook is de film geregeld geparodieerd, met de Britse kleianimatiefilm Chicken Run als meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld.