De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 28 december

Deze speelfilm is nagenoeg op alle fronten geslaagd

Alan Partridge: Alpha Papa (Declan Lowney, 2013)

BBC 2, 00.30-01.55 uur



Steve Coogan groeide met zijn vertolking van de maffe, politiek in-correcte radio- en televisiepresentator Alan Partridge uit tot Britse tv-persoonlijkheid. Dat begon in 1991 op de radio, bij BBC Radio 4, in het comedyprogramma On the Hour. In de jaren daarna combineerde Coogan stand-upcomedy en rollen in geslaagde Engelse films (24 Hour Party People) met minder succesvolle uitstapjes naar de Verenigde Staten (Around the World in Eighty Days). Vier jaar geleden keerde hij opeens terug naar zijn doorbraakrol, met deze op nagenoeg alle fronten geslaagde speelfilm. Partridge was altijd al een held in het diepst van zijn gedachten, maar in Alan Partridge: Alpha Papa krijgt de lokale beroemdheid tijdens een gijzeling in het doorgaans rustige Norfolk eindelijk de kans zijn moed te tonen. Dat pakt natuurlijk niet geweldig uit, in deze zeer vermakelijke komedie.