De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 25 januari

Super Dark Times (Kevin Phillips, 2017)

Netflix



Toen Super Dark Times vorig jaar op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) zijn wereldpremière beleefde, was de film net te laat de programmering binnengesleept om nog mee te kunnen doen in de Tiger-competitie. Mooi toeval dus, dat deze uitstekende coming-of-agethriller vlak voor de nieuwe editie van het IFFR beschikbaar is geworden via Netflix. Precies het soort ontdekkingen dat je als filmliefhebber hoopt te doen, wanneer je de bioscoopzaal inruilt voor speuren en streamen.



Als Super Dark Times, in de pers adequaat omschreven als een kruising tussen Stand By Me(1986) en Donnie Darko (2001) ergens in uitblinkt, dan is het wel sfeer. De sfeer van het Amerika van de jaren negentig, en van puber jongens die even verveeld als tevreden met elkaar rondhangen, hun vriendschappen aftasten, verliefd worden op dat ene meisje in de klas en doelloze fietstochtjes maken. Schrijvers Ben Collins en Luke Piotrowski en debuterend regisseur Kevin Phillips zetten meteen de goede toon, waardoor je het de jongens en dan vooral boezemvrienden Zach (Owen Campbell) en Josh (Charlie Tahan) toewenst dat alles kan blijven zoals het is.



Maar ja, die apocalyptisch aanvoelende openingsscène, rond een gat in de ruit van een schoolklas en een op de grond liggend, zwaargewond hert. En die titel, die verklapt dat er vroeg of laat iets zal gebeuren dat het leven van Zach en Josh volkomen overhoop haalt. Wat dat betreft wordt de toeschouwer niet gespaard, door een film die steeds stoutmoedigere stappen richting thriller en horror zet en qua plot en thematiek flink durft te meanderen.



Dat doet hij overigens zonder de fijnzinnige dynamiek tussen de hoofdpersonages op het spel te zetten. De gruwelen van het opgroeien, eerste romances en rijkelijk vloeiend bloed het bijt elkaar allerminst, in Super Dark Times, dat ook nog eens voortreffelijk wordt vertolkt door de jonge cast, en dat na het IFFR jammer genoeg door geen enkele Nederlandse distributeur werd opgepikt.