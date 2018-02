De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 22 februari

Shadow World (Johan Grimonprez, 2016)

Alsmaar herhalende geschiedenis zonder uitweg in Shadow World Shadow World is een vlijmscherp betoog over de even schimmige als innige verhouding tussen de wereldpolitiek en de wapenindustrie. Alleen al de enorme verscheidenheid aan sterke sprekers verleent de film overtuigingskracht. Lees hier de recensie uit 2016.

NPO 2, 00.00-01.30 uur

Plompverloren haalt Riccardo Privitera, wapenhandelaar met meer kapsones dan scrupules, zijn automatische pistool tevoorschijn. 'Dit is een Steyr 9 mm. Niet schrikken, hij is niet geladen. Prachtig wapen, Oostenrijkse makelij. Op de markt krijg je er zo'n 3.500 euro voor.' Onderzoeksjournalist Andrew Feinstein, niet gerustgesteld: 'Waarom heb je zoiets in huis?' Privitera: 'Omdat ik een soldaat ben.' Tegenwoordig zit Privitera in de gevangenis, wegens een frauduleuze wapendeal tussen Polen en Portugal. Een abject figuur, maar door zijn bijna flamboyante directheid weet je wat je aan hem hebt. Dat valt niet te zeggen van de andere zakenlui, intriganten en machthebbers in de essayistische documentaire Shadow World.



In Shadow World onderzoekt de Belgische videokunstenaar Johan Grimonprez (1962) de even schimmige als innige verhouding tussen de wereldpolitiek en de wapenindustrie. De speurtocht, gebaseerd op Andrew Feinsteins boek The Shadow World: Inside the Global Arms Trade (2011), begint bij de Britse premier Margaret Thatcher. Via smeergeldsluizen, door de VS georkestreerde coupes in Zuid-Amerika, de Iran-Contra-affaire en de invasie van Irak (2003), belandt de film akelig gemakkelijk in het hier en nu. Barrack Obama, president van de VS toen de film uitkwam blijkt - zijn Nobelprijs voor de Vrede te spijt - bepaald geen schone handen te hebben.