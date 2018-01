De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 18 januari

Out of Africa (Sydney Pollack, 1985)

Zeven keer werkte acteur Robert Redford met regisseur Sydney Pollack (1934-2008). Van 1966 tot 1990 speelde hij in Pollacks This Property is Condemned, Jeremiah Johnson, The Way We Were, Three Days of the Condor, The Electric Horseman, Out of Africa en Havana. Pollack zag Redford als de verpersoonlijking van het soort man over wie hij films wilde maken: een archetypische, knappe Amerikaanse held, maar met een (verborgen) krasje.



Hun succesvolste samenwerking was Out of Africa, naar de memoires van de Deense schrijver Karen Blixen. Grote filmers als Orson Welles, David Lean en Nicolas Roeg hadden zich eerder al stukgebeten op de verfilming. Blixen wordt hier gespeeld door Meryl Streep, Redford is de avonturier die haar op haar koffieplantage in Kenia bezoekt en op wie ze verliefd wordt. De productie verliep weliswaar niet soepel (Redford speelde zijn personage oorspronkelijk met Engels accent, maar Pollack vond dit bij nader inzien afleiden en liet de acteur zijn tekst opnieuw inspreken), maar de film won desondanks zeven Oscars, onder meer in de categorieën film, regie en scenario, en uiteraard voor de schitterende fotografie van het Afrikaanse landschap en de muziek van John Barry.