De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 17 augustus

Nobody Knows (Hirokazu Kore-eda, 2004)

Hij staat soms ver weg met de camera, de Japanse cineast Hirokazu Kore-eda. Dan zien we van een afstand zijn hoofdpersonage, de 12-jarige Akira, slingeren door het publiek in een winkelstraat terwijl hij de geluiden van de raceautosimulator nadoet waarnaar hij zojuist met open mond heeft staan kijken. Of hij zit langdurig gehurkt bij het kraantje in het park, om water te halen voor thuis. Dat is daar afgesloten, net als de elektriciteit. En het geld is ook op. En zijn moeder is ervandoor. Maar lang blijft Akira met stoïcijnse toewijding zorgen voor zijn twee zusjes en broertje. Door Kore-eda (Still Walking, Like Father Like Son), van oudsher documentairemaker, even stoïcijns vastgelegd in ogenschijnlijk droog registrerende beelden van improviserende jonge acteurs. Maar die figuurlijke afstand is schijn. Elk beeld (een lichttouwtje waaraan wordt getrokken), elke scène (een wandeling door de stad) is doordacht en zorgvuldig gecomponeerd.



Het resultaat is dat er juist helemaal geen afstand is tussen de film en de kijker ook niet in die van ver gefilmde beelden. Juist daarin voel je de eenzaamheid van de kinderen met wie je vanaf minuut één zo bent gaan meeleven. Kore-eda hypnotiseert je het verhaal in over de alleenstaande moeder die met haar vier kinderen een nieuw appartementje betrekt waar ze maar met één kind mag wonen. Dus moeten de andere drie kinderen binnen blijven. Naar school gaan ze niet; hoe moeder haar weinige geld bijeen krijgt, blijft een raadsel, behalve dat ze het op onregelmatige tijden doet. En dus op zeker moment helemaal niet meer terugkeert, waarna zie ook de titel de toekomst ongewis is. Nobody Knows wordt beschouwd als het meesterwerk van Kore-eda, de beste levende filmregisseur van Japan.