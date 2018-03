De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 15 maart

The Man with the Iron Fists (RZA, 2012)

SBS 9, 22.30-00.15 uur

De oprechte liefde van RZA, vooraanstaand lid van de hiphopformatie Wu-Tang Clan, voor kungfu- en martial-artsfilms staat buiten kijf. Hij bouwde zijn muziekimperium grotendeels op uit samples en tekstflarden van Amerikaans nagesynchroniseerde importfilms. Dat hij vervolgens onder meer de sfeerrijke soundtracks van Jim Jarmusch' Ghost Dog: The Way of the Samurai en Quentin Tarantino's Kill Bill mocht verzorgen, voelde volledig vanzelfsprekend.



Wat Tarantino kon met Kill Bill, kan ik ook, moet RZA (echte naam: Robert Diggs) daarop hebben gedacht, want zijn regiedebuut The Man with the Iron Fists is een volbloed pulpfilmpastiche, gemaakt met de gedrevenheid en, helaas, toch ook de onkunde van een overenthousiaste beginneling. Zichzelf castte RZA nogal onhandig (acteren kan hij niet) in de hoofdrol van wapensmid die zijn waar levert aan rivaliserende bendes in feodaal China. Het kost hem zijn handen, waarna hij zich twee ijzeren vuisten aanmeet om over de top wraak te nemen. Een personage als dat van Russel Crowe, dat lekker schmierend een psychopathische messentrekker speelt, komt hier beter uit de verf.