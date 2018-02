De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 15 februari

Memoirs of a Geisha (Rob Marshall, 2005)

Voor het beeld van de uitgaanswijk Gion in de eerste helft van de vorige eeuw was het echte Kyoto ongeschikt. Daarom werd vlak buiten Los Angeles een complete stad nagebouwd

Net 5, 23.20-02.10 uur

De filmgeschiedenis laat zien dat er twee visies op geisha's bestaan. Aan de ene kant zijn de Japanse gezelschapsdames in de films van bijvoorbeeld Kenji Mizoguchi een onderdeel van een portret van een traditionele cultuur: jonge vrouwen die in een keurslijf van rigide regels worden gedwongen. Memoirs of a Geisha hoort duidelijk in de andere categorie. De verfilming van het boek van Arthur Golden heeft vanaf het allereerste begin zelfs niet de pretentie een authentiek beeld van Japan te willen geven.



De wereldwijde bestseller van Golden las als een trein. Dat-ie zou worden verfilmd, was dan ook een vanzelfsprekendheid. En dat het geen eigenzinnige, moeilijke film zou worden ook. De studio van Steven Spielberg huurde Rob Marshall in, die toen net het musicalspektakel Chicago had afgeleverd. Onder zijn regie werd een zeldzaam ouderwetse en gladde Hollywoodfilm gemaakt.



In het boek, waarin de ik-persoon haar geishaleven uit de doeken doet, waren de ontberingen niet van de lucht. In tegenstelling tot het romantische beeld dat westerlingen van het fenomeen hebben, had het bestaan van een geisha weinig met romantiek te maken. Maar die ontberingen door het toedoen van mannen, bazinnen en collega's worden in de verfilming ondergesneeuwd door een indrukwekkende processie van uiterlijk vertoon.



Aan de Hollywood-esthetiek werd alles opgeofferd: drie belangrijke personages worden vertolkt door Chinese en Maleisische actrices. Dat is merkwaardig, maar maakt in een film waarin de voertaal Engels is eigenlijk ook niet veel uit. Memoirs of a Geisha won Oscars voor camerawerk, kostuumontwerp en production design.