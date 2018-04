De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 12 april

The Intern / It's Complicated (Nancy Meyers, 2015 / Nancy Meyers, 2009)

Net 5, 20.30-23.00 uur en 23.00-01.25 uur

Een toonbeeld van de middelmaat ontstijgende, licht melancholieke romkoms waarmee ze de afgelopen twee decennia een zorgvuldig oeuvre opbouwde, deze twee vanavond uit te zenden films van Nancy Meyers (bekendste werken: What Women Want, The Holiday). In het oprecht goedgemutste, sympathieke The Intern meldt de gepensioneerde weduwnaar Ben (Robert De Niro) zich in het midden van zijn existentiële crisis aan als stagiair bij de hippe internetwinkel in vintage kleding van een overambitieuze dertiger, Jules (Anne Hathaway). Dat de altijd geduldige en attente bejaarde voor haar als geroepen komt, snap je als toeschouwer natuurlijk veel eerder dan zijzelf.



Conform de formule van de feelgoodkomedie laat Meyers het aanvankelijk een beetje stroef lopen tussen de twee, met wat aardige grappen als resultaat. En toch is ze er niet de filmmaker naar om de wrijving tussen Ben en Jules louter komisch uit te melken, zoals zoveel andere romkomfilmers dat zouden doen. Wat de worstelingen van de moderne vrouw betreft, zul je Meyers evenwel weinig harde noten horen kraken. Liever laat ze zien hoe normaal, gelijkwaardig en inspirerend zo'n vriendschap tussen een oude man en een jonge vrouw kan zijn.