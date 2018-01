De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 11 januari

Weiner (Josh Kriegsman en Elyse Steinberg, 2016)

'Waarom mocht ik je filmen?' Anthony Weiner, de Amerikaanse politicus die zijn veelbelovende carrière effectief om zeep hielp middels seksgerelateerde tweets en smsjes, moet even kauwen op de vraag die regisseur Josh Kriegman hem stelt. Prettig was het vast niet: leg je publiekelijk alsmaar het hoofd op het hakblok, hijgt er ook thuis een filmteam in je nek. Weiner had de vraag terug kunnen spelen. Waarom wilden Kriegman en zijn regiepartner Elyse Steinberg hem filmen? Hun doelstelling was aanvankelijk vrij eenduidig. Kriegman had voor Weiner gewerkt toen deze zich in 2005 verkiesbaar had gesteld als burgemeester van New York. Toen Weiner in 2013 opnieuw voor het burgemeesterschap ging, twee jaar nadat hij foto's van zijn erectie had rondgetwitterd, leek de herkansing van Weiner Kriegman en Steinberg het perfecte onderwerp voor hun debuutdocumentaire.



Het duo kreeg alle vrijheid om opnamen te maken, zowel in het campagnekantoor als thuis bij Weiner en diens toenmalige echtgenote Huma Abedin, zelf een van Hillary Clintons naaste medewerkers. Ook toen alles opnieuw misging, bleef de camera draaien; wat begon als de verfilmde wederopstanding van een afgeschreven politicus, veranderde in het onthutsend intieme portret van een politicus die alle realiteitszin verliest. Met zo'n glibberige antiheld, die momenteel een celstraf uitzit voor het sturen van seksueel getinte berichten naar een minderjarig meisje en die volgens velen een essentiële bijdrage leverde aan Clintons verlies van de presidentsverkiezingen, wordt de film mooi gelaagd. Weiner is te beschouwen als het relaas van een scheefgelopen affaire tussen politiek en privé, maar ook als pijnlijk wrange klucht.