De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 1 februari

Een overlevingsdrama van het hoogste niveau

The Revenant (Alejandro González Iñárritu, 2015)

Net 5, 20.30-23.55 uur



Het is 1823, we zijn in het noorden van Amerika. Pelsjager Hugo Glass (Leonardo DiCaprio) is op zijn hoede als hij, afgezonderd van zijn groep, door het dichtbegroeide bos stapt. Dan begint de even magistraal gefilmde als weerzinwekkende scène die ruim voor de première van The Revenant al zo veel aandacht opeiste: twee berenwelpjes scharrelen achter een struik vandaan, nauwelijks een tel later stort de beschermende moederbeer zich boven op Glass. De aanval beslaat drie etappes, duurt zo'n 6 minuten en oogt volkomen echt. De vloeiende opname wekt de illusie dat de slachtpartij in één ononderbroken take is gefilmd. De berin snuift haar adem op de lens. Het geluid van haar klappende kaken en Glass' scheurende vlees blijft tot na afloop van de film hangen. Er is geen ontsnappen aan. De scène is niet alleen de belangrijkste gebeurtenis in de film, maar ook een nieuwe stap op het gebied van special effects: de trucage is onzichtbaar. Alsof Leonardo DiCaprio tijdens het maken van een natuurdocumentaire per ongeluk aan gort wordt gereten. Een meesterstuk is het.



Wat volgt, is een overlevingsdrama van het hoogste niveau, waarvoor de grommende, schreeuwende, spugende, gillende, piepende, sissende en kreunende DiCaprio eindelijk zijn eerste Oscar won. Wie niet afhaakt door het expliciete geweld, raakt vermoedelijk snel volledig met DiCaprio's personage vergroeid. Overlevingsdrang, wraakzucht en een superieure make-upafdeling transformeren hem in een beest. Het is soms meer performancekunst dan acteren, maar het werkt. DiCaprio maakt van The Revenant ervaringscinema in de zuiverste zin van het woord.



