De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 5 september

The Beach (Danny Boyle, 2000)

Net 5, 20.35-23.00 uur.



Gedrieën hadden ze een gedenkwaardige samenwerking achter de rug met de films Shallow Grave (1994), Trainspotting (1996) en A Life Less Ordinary (1997): regisseur Danny Boyle, scenarioschrijver John Hodge en producent Andrew MacDonald. En gedrieën zetten ze zich ook aan de verfilming van de culthippieroman The Beach van Alex Garland (1996). Leonardo DiCaprio is de avonturenzoeker Richard, een Amerikaanse rugzaktoerist die op zijn eerste nacht in Bangkok van een doorgedraaide Engelsman (Robert Carlyle, de geweldsmaniak uit Trainspotting) visioenen doorgespeeld krijgt over een paradijselijk eiland. Richard, alleen op reis, maakt de bewoners van zijn belendende hotelkamer, een Frans stelletje, enthousiast de reis aan te vangen naar dit geheime paradijsje. Ai, hij is vooral onder de indruk van de vrouwelijke helft en dan als driemanschap op pad gaan, dat is vragen om moeilijkheden. Als ze de plek gevonden hebben, duurt het niet lang voordat Richard erachter komt dat de nadelen van deze stek minstens zo groot zijn als de geneugten. Liefde en leugens zijn de traditionele hoofdingrediënten al doet een haai ook een duit in het zakje.



Veel visuele virtuositeit, een effectieve score (Angelo Badalamenti) en goede vertolkingen van DiCaprio, Virginie Ledoyen als het meisje op wie hij smoorverliefd wordt en Tilda Swinton als hippie-opperhoofd, doen het rammelen van het scenario met moeite vergeten.



