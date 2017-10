De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 3 oktober

There's Something About Mary, SBS 9, 20.30-22.50 uur

In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw wisten ze in Hollywood precies hoe je een goede romantische komedie maakt. Snelle, gevatte en suggestieve dialogen, verwerkt in een virtuoos wirwarplot rond een man en een vrouw die elkaar niet kunnen uitstaan (of toch ook wel, of toch ook niet?), maar die uiteindelijk een droomkoppel vormen. Dat alles opgediend door smakelijke sterren als Cary Grant, Irene Dunne en Katharine Hepburn. Als je het zo zegt, klinkt het niet wezenlijk anders dan de formule van de hedendaagse romkom, en toch zijn er maar weinig moderne films die erin slagen de esprit van de oude screwballkomedie naar een hedendaags plan te tillen.



Een van de uitzonderingen is There's Something About Mary van de gebroeders Farrelly (Dumb & Dumber). In hun misschien wel beste film vertellen de Farrelly's het heerlijk gestoorde verhaal over de onweerstaanbare titelheldin die alle mannen om haar heen het hoofd gek maakt. De timide Ted (Ben Stiller) is sinds de middelbare school gek op Mary (Cameron Diaz) en zoekt haar weer op. Dat had hij voor zijn eigen gemoedsrust, en die van vele anderen, beter niet kunnen doen. De hernieuwde kennismaking tussen Ted en Mary is het begin van een reeks idiote misverstanden, waarbij de Farrelly's platte humor combineren met romantiek. Tegenover de zoetige liedjes die Jonathan Richman en zijn kompanen zingen, terwijl ze doodgemoedereerd ergens in een boom zitten, staat de vermaarde scène waarin Mary per abuis sperma in haar haar smeert. Een klassieker op zich. Diaz, Stiller en Matt Dillon als Teds grootste concurrent Healy zijn voortreffelijk.