De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 3 april

What Happens in Vegas (Tom Vaughan, 2008)

(Net 5, 22.50-00.45 uur)



Tja, wat gebeurt er in Las Vegas wanneer twee knappe singles per ongeluk dezelfde hotelkamer krijgen: ze eindigen stomdronken bij elkaar in bed. Als getrouwd stel, welteverstaan.



In weinig genres worden zoveel huwelijken gesloten, ontbonden en hersteld als in de romantische komedie, en dat ook nog eens in een absurd hoog tempo. Het charmante, vuilgebekte What Happens in Vegas is een kwartier bezig wanneer Jack en Joy getrouwd zijn. Vijf minuten later zitten ze tegenover elkaar in de rechtbank: hij om een scheiding te regelen, zij om de helft van het fortuin op te strijken dat hij in Vegas won en waar zij, als echtgenote, óók recht op heeft. De rechter hekelt hun jeugdige onbezonnenheid en besluit dat ze het geld pas kunnen krijgen na zes maanden huwelijk. Zes maanden waarin ze serieus aan hun relatie moeten werken.