De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 29 augustus

Casino Royale (Martin Campbell, 2006)

Na de laatste twee Bonds met Pierce Brosnan was de reeks ernstig toe aan een opfrisbeurt. The World is Not Enough en Die Another Day waren ontaard in duizelingwekkende actiefilms waarin 007 veel van zijn charme was verloren. Casino Royale, de 21ste Bondaflevering, werd de perfecte herstart. Bond kreeg een nieuw omhulsel (Daniel Craig) en de film was aanzienlijk rustiger dan de voorgangers. Het casino uit de titel staat in Montenegro, waar Bond het moet opnemen tegen een akelige bankier (Mads Mikkelsen) die wereldwijd terroristen financiert. Ondanks het omlaaggeschroefde tempo, voorzag regisseur Martin Campbell in ruim voldoende actie de finale in Venetië is onvergetelijk. Maar bovenal is James sinds Casino Royale weer mens. Die in deze aflevering zelfs zo smoorverliefd wordt dat hij zijn werk gedag lijkt te gaan zeggen. Begrijpelijk; wie zou dat niet doen als het om Eva Green gaat. De gevierde Sam Mendes, die met de meest recente episodes Skyfall en Spectre de franchise naar een nog hoger niveau tilde, vertelde vijf jaar geleden in de Volkskrant hoezeer hij schatplichtig was aan Casino Royale: 'Campbell verbande de pastiche uit Bond, en dat was nodig ook.'



